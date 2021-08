Verba volant, script manent, as palavras voam, a escrita fica, é sabedoria latina para levar a sério, só que são muitos e neles me incluo, os que por descaso ou preguiça encolhem os ombros à justeza do provérbio.Comecei a escrever cartas aí por volta dos doze anos, vício que teve um fim abrupto com a chegada da internet, o que não lamento nem me deixou saudades.