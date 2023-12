Uns acharão graça, para outros será motivo de troça. Depende isso do carácter, da sensibilidade, sentido do humor, ou em que medida vê no próximo o seu semelhante.



O Guilherme e o Alípio, além de vizinhos, são como eu atormentados por cãibras. Quem delas sofre não precisa de explicação. Os outros imaginem o que sentiam os condenados à tortura da polé nas masmorras do Santo Ofício.









Ver comentários