No papel, não há que enganar: a Ucrânia diz adeus à NATO, às repúblicas separatistas e à Crimeia. A Rússia, gentilmente, retira-se do território. Com sorte, até a McDonald’s regressa a Moscovo com novos hamburgers e batidos.Pena que, fora do papel, exista a realidade. A realidade da Ucrânia, por exemplo: um país devassado que não tenciona repetir 1994, quando trocou as armas nucleares por promessas vagas de que o seu território seria inviolável.