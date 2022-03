As esperanças do mundo estão na China. Se Xi Jinping quiser, as armas calam-se na Ucrânia. Economicamente, a Rússia pode ser importante para Pequim; mas o Ocidente é ainda mais importante.Entendo o raciocínio. Infelizmente, não colhe. Para começar, e sem nenhuma sanção económica sobre a mesa, a China não tem nada a temer do Ocidente pelo seu apoio a Putin.