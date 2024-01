O Chega parece unido, confiante, imparável. Mas uma pessoa raspa o brilho e lá encontra as angústias do partido. Resumem-se numa pergunta: o que fazer depois de 10 de Março? Se o PS vencer as eleições e conseguir uma maioria no parlamento com a extrema-esquerda, o caso está encerrado. Mas o que fará o Chega se a AD vencer (sem maioria, nem mesmo com a IL) e Luís Montenegro, fiel à sua palavra, recusar entendimentos com André Ventura?









