O caso fica registado nas revistas do ano, como o Anuário 2023 do CM, e ver-se-á no futuro o seu peso histórico. Para já surge como prova da emancipação da Mulher e as consequências vão muito além do clamoroso afastamento do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, por causa do beijo abusador à jogadora a Jenni Hermoso, após a conquista do título mundial.









Ver comentários