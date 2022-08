A campanha eleitoral brasileira, com os dois principais candidatos a contarem votos e apoios com uma aritmética agressiva, é marcada pelo peso crescente e influência política e social dos evangélicos. O Brasil é hoje o maior país católico do mundo, onde se misturam crenças de todas as origens.



Nas eleições anteriores foi visível a ligação de Bolsonaro, o ex-capitão de extrema-direita, que conseguiu ser eleito graças às seitas evangélicas, que tiveram nestes anos um protagonismo excessivo e prejudicial para própria transparência e rigor da vivência democrática.









