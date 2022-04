No dia 30 de Março de 1922, Gago Coutinho e Sacadura Cabral iniciaram uma viagem de 4527 milhas entre Lisboa e o Rio de Janeiro, que durou 62 horas e 26 minutos e que se prolongou, com as várias escalas obrigatórias, até 17 de Junho. Cumpriu-se assim a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, feito que era enaltecido logo na escola primária, mostrando que a pátria dos navegadores também tinha sabido ser, na altura própria, a dos “heróis do ar”.









