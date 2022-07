A história dos livros é, ao longo dos séculos, a história do homem e da sua luta pela liberdade de partilhar ideias e o amor pelas palavras. Assim, a história do livro foi sempre uma parcela essencial do amor do Homem à liberdade. Os regimes opressivos nunca deixaram de marcar presença pela sua brutal autoridade, perseguindo autores e livros e queimando aqueles (homens e obras) que os contestavam.









