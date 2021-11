Vinte e cinco anos depois, a tragédia repete-se. Ainda ninguém esqueceu as imagens do avião que se despenhou a norte de São Paulo, Brasil, onde seguia a banda sensação da época, Mamonas Assassinas.Estávamos em março de 1996 e os rockeiros que brincavam com os viras de Roberto Leal, a música sertaneja e arrastavam multidões para os seus espetáculos perdiam a vida num acidente incompreensível.