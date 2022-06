Há momentos em que parece que o tempo para, em que recuamos muitos anos numa elipse e vamos parar a um passado que vivemos e se confunde com o presente. Não se trata de nenhum déja-vu, nem nada do género. É de sensações que falo. Sensações que chegam através dos sentidos, do olhar.



Foi um imenso repouso, uma paz que se ia instalando e que era saborosa, ao mesmo tempo viciante, aquilo que senti quando (voltei) a assistir a ‘Pantanal’, a nova (velha) novela da Globo que a SIC está a emitir nos finais da noite.









Ver comentários