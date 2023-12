Foi antes do Natal: 120 deputados do PS e 5 do Bloco chumbaram uma proposta da Iniciativa Liberal para melhorar a ensino de temas financeiros nas escolas. Puxei o filme da minha vida atrás e, tendo estudado ainda em ditadura, bem sei as chatices de que me teria livrado se essa educação existisse. Teria tido na mão uma ferramenta para a vida, saber a tempo o que é poupança, crédito, lucro, inflação, aprender a gerir um orçamento familiar.









