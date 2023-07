Ia continuar a falar do imbróglio que saiu das eleições espanholas, mas prefiro falar de Mozart. Como continua vivo, Mozart fará amanhã 267 anos. Conheci-o em Angola. O meu pai, funcionário pobre do Porto de Luanda, trouxe, de uma carga perdida, um disco, o “Eine Kleine Nacht Musik”, e essa peça, pequena música da noite, encheu os meus dias de adolescente, rivalizando com os Beatles e com os merengues que saíam da sanfona do cego Minguito.









