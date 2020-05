Muralha ou transparência

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quem respondeu melhor ao coronavírus? A ditadura chinesa, com censura dos médicos e as suas medidas férreas, ou as brandas democracias? Já ouvi louvar o músculo chinês: depois de terem tentado esconder o drama, atacaram o malfadado vírus com medidas duras, impostas sem apelo nem agravo – ah, assim é que é!Mas Taiwan e a Coreia do Sul, para falar só de países vizinhos e de democracias, geriram com ê...