Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com Lisboa à cabeça, 73 municípios (50 de maioria PS; 20 PSD, coligado em 2 com CDS; 3 independentes) aderiram ao processo de municipalização da Educação já em 2019. Os professores foram olimpicamente ignorados na decisão, como a generalidade das comunidades educativas.Trata-se de um processo que tem tudo para correr mal, como aconteceu nos países em que foi a opção e, também, com experiê... < br />