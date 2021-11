Com Rangel ao colo dos passistas que querem ajustar contas com Rio e, no CDS, dois galos a disputarem o poleiro parlamentar, a task force do PS considerou criadas as condições para jogar as fichas todas em eleições. Revelou intolerância face às propostas que, à sua esquerda, eram apresentadas para o Orçamento do Estado e, acompanhado por uma legião de comentadores (do PS por serem do PS e à direita por temerem eleições), apontou o dedo à esquerda pelo fracasso orçamental.