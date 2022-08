É uma velha máxima do futebol: ‘Uma grande equipa começa por um grande guarda-redes.’ E, sendo assim, o FC Porto não tem com que se preocupar. Diogo Costa fez seguramente um dos melhores jogos da sua ainda curta carreira de futebolista sénior no clássico do passado sábado, com três ou quatro intervenções de grande classe.









Ver comentários