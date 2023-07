No final do ano, Adam Aron, da AMC Theatres, a maior cadeia de salas de cinema do mundo (em Portugal detém a UCI cinemas), dizia que não era o streaming que estava a matar o cinema tradicional, mas sim a falta de grandes produções. A realidade, contudo, parece indicar o contrário, a que não é alheio o facto da exclusividade dos filmes nas salas de cinemas ter sido reduzida de 90 para 45 dias.









Ver comentários