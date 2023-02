Atormentado pelo público há 25 anos pelo facto de ter ‘morto’ Jack Dawson no final do filme ‘Titanic’, o realizador James Cameron decidiu fazer um documentário (já estreou no National Geographic) para provar, cientificamente, que Jack (interpretado por Leonardo Di Caprio), nunca teria tido hipótese de sobreviver nas águas geladas do Altântico Norte nem partilhar o painel que serviu de bóia a Rose (ambos teriam afundado).









