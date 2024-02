Quando vimos Sérgio Conceição, de óculos escuros, quase escondido, num qualquer canto do Coliseu do Porto, percebemos todos que tinha melhores coisas para fazer numa tarde de domingo. Não aplaudiu o discurso de Pinto da Costa e ficou até a ideia, em vários momentos, de que estava envergonhado com aquilo que estava a ouvir.









Ver comentários