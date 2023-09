Qualquer pessoa minimamente atenta reconhecerá que Gyokeres é, sem qualquer dúvida, o melhor jogador do campeonato até agora. É tão bom que faz parecer ainda mais molengões alguns colegas de equipa no Sporting.



Trincão, Edwards, Daniel Bragança e, até, Pedro Gonçalves são exemplos de jogadores que precisam de um bocadinho da energia e da força do craque sueco.









