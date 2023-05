A dimensão da festa de Sérgio Conceição foi consentânea com a qualidade do golo de Otávio - grandiosa. Dadas as circunstâncias, é fácil de entender. O FC Porto continua a parecer, há largas semanas e com exceção do jogo na Luz, uma equipa cansada e sem ideias.



Perante tantas dificuldades, e na iminência de a passagem à final da Taça ser decidida nos penáltis, Sérgio Conceição foi Sérgio Conceição.









