A contratação mais cara de sempre do futebol português é sintomática da pujança com que o Benfica entra na nova época. Não só pela classe de Orkun Kokçu, como também pelo sinal dado a toda a concorrência - pagar 25 milhões de euros é um luxo.



Até agora, não foram ainda dados sinais claros de que às prováveis saídas de Ugarte e Diogo Costa vá corresponder a venda de alguém de valor semelhante no Benfica.









