Palavras, palavrinhas e palavrões!

Jacinto não é rapaz de palavrinhas e paninhos quentes. Useiro e vezeiro na arte da brejeirice e do palavrão, contribui e muito para as estatísticas referentes ao vocabulário mundial. Calculam os estudiosos que, em média, uma em cada 20 palavras utilizadas diariamente é um... palavrão. Jacinto, costela tripeira, usa e abusa do c., do p., de m. e do f. Mas a sua expressão favorita é "cum carago!". O rapaz leva à letra a ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />