Há pouco mais de dois meses, Nuno Santos, do Sporting, foi castigado com um jogo de suspensão e multa de 510 euros, por atirar água e fazer um gesto obsceno em direção aos adeptos do Vizela. Há poucos dias, Tiago Dantas, que está no Tondela por empréstimo do Benfica, apanhou um jogo de castigo e multa de 82 euros por ter feito um gesto obsceno (tal como Nuno Santos levou as mãos aos genitais) dirigido aos adeptos do Sporting.









