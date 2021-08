Na sexta-feira, o mundo parou para acompanhar a par e passo os detalhes da saída de Cristiano Ronaldo da Juventus e as reviravoltas do processo até à assinatura do contrato com o Manchester United, o clube que lhe deu projeção mundial em 2003.Cristina Ferreira foi uma das ‘adeptas’ atentas e aproveitou a deixa para lembrar a sua saída da SIC e o regresso à TVI.