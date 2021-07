Betão não dá saúde

As décadas de 80 e 90 foram marcadas pela construção das infraestruturas do recém-fundado SNS, num país onde faltava quase tudo. Hospitais, centros de saúde, ambulâncias, entre tantos outros equipamentos, são essenciais para o desenvolvimento das comunidades.Ainda há zonas do país onde estas infraestruturas não existem ou estão em estado avançado de degradação. O poder local tem chamado para si responsabilidades que são do governo e investido na construção do edificado. Mas investir apenas em betão não garante saúde aos cidadãos.