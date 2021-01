A Autoridade Tributária (AT) está a investir forte na modernização da sua rede informática. Nos primeiros quinze dias do ano foram celebrados 14 contratos no valor de 2,3 milhões de euros. A maior parte deles refere-se a serviços que têm por objetivo melhorar os enormes servidores do Fisco, que contêm toda a informação relevante dos mais de cinco milhões de contribuintes portugueses.