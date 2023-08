Como disse na semana passada, os ucranianos romperam as primeiras linhas de defesa russa. Os russos fizeram tudo para o evitar e tiveram de ir reforçando a frente com mais unidades vindas da retaguarda. O que significa que as suas outras posições ficaram menos sólidas.



Para continuar o avanço, os ucranianos introduziram agora em combate uma boa parte das brigadas equipadas pelos países ocidentais, que estavam em reserva.









Ver comentários