Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na acusação a Ricardo Salgado e a outros intervenientes no descalabro do império BES está a autópsia do maior golpe financeiro do País. Em comparação, o mítico Alves dos Reis não passa de um pequeno burlão. Os custos do desastre são muito superiores aos milhares de milhões contabilizados nas imparidades do banco mau e do Novo Banco ou da morte da PT. Ricardo Salgado foi mesmo dono disto tudo. Passos Coelho ...