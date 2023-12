A cunha de D. José Ornelas

O bispo D. José Ornelas é o mais recente produtor de ‘fake news’ na esfera pública. Pensando que as gémeas luso-brasileiras necessitavam do milagroso Zolgensma para salvar a vida, elaborou a sua própria teoria da cunha e da corrupção. Gritou para a praça pública, do alto da sua indignação e da virtude católica, que se é para salvar duas meninas, também ele é corrupto. O senhor bispo partiu de pressupostos errados. A farinha do seu pão está adulterada. O medicamento não é milagroso, nem melhor do que o que as meninas já tomavam. Compreende-se, mesmo assim, o contexto das suas palavras. Um bispo percebe bem muito de corrupções materiais e espirituais. Nas materiais, basta ver o que a Igreja tem feito para abafar o escândalo quase universal dos abusos sexuais. Vivendo numa organização destinada a fazer o bem, em teoria, não concebe que os seus próprios atos sejam uma espécie de corrupção sem redenção, sem o sossego da finalidade cristã do ato. No seu mundo, a coisa terá, ao menos, o sentido ditado pelo grande livro. Também o teria cá fora, se o risco de vida fosse eliminado com o remédio em causa. Mas na laicidade própria do Estado, na sua submissão a regras de igualdade perante a lei, as suas palavras não são aceitáveis, nem banhadas pelo espírito natalício. São apenas expressão do poder da casta dominante, a que também pertence.

