Boas notícias para Pedro Nuno

O ano termina com excelentes notícias para Pedro Nuno Santos, o PS está firme no topo das intensões de voto, de acordo com a sondagem da Intercampus para o CM que hoje publicamos, realizada já depois das eleições diretas socialistas. Mas não só. Se é improvável que o PS repita a maioria absoluta, o crescimento do Bloco de Esquerda, aliado aos resultados interessantes obtidos pelo PAN e Livre, permitem acalentar a esperança na reedição da geringonça. Só o PCP está em contraciclo. É certo que os acontecimentos que marcaram os últimos tempos geraram uma onda de indecisos, que pode desequilibrar a balança na hora da verdade, mas os indicadores revelam que o PS está a aguentar o barco e que a esquerda pode surpreender.



Resultados que causam alguma perplexidade, olhando para o estado da saúde, do ensino, da habitação, da justiça, mas a realidade é o que é. Os portugueses parecem satisfeitos com a governação socialista, ou então não vislumbra alternativa válida à direita - que é o mais certo. Luís Montenegro ainda não descobriu o isco para pescar nas águas socialistas e não parece que o venha a encontrar. Um problema transversal aos partidos de direita, mais preocupados em ‘roubar’ votos uns aos outros e em atacar os pontos fracos do adversário, do que em mostrar que é possível fazer diferente e para melhor, a única forma de cativar os descontantes do ‘costismo’.

