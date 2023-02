A ministra da Agricultura colhe alguma popularidade, em certos círculos, por ser o alvo da contestação da CAP. Mas isso não chega para travar o desgaste a que se tem submetido. Depois do lamentável episódio em torno da ex-secretária de Estado, a ministra envolveu-se em mais uma história que evidencia toda a sua fragilidade. Tentou segurar uma subdiretora-geral com argumentos inadmissíveis, que alguém no Governo teve o bom senso de perceber que não eram aceitáveis.



A ministra utilizou argumentos formais quase indigentes para dizer que uma condenação por crimes graves, ainda que condicionada por uma repetição do julgamento, vale zero. Se o novo julgamento provasse que a Justiça estava a condenar uma inocente, então estaríamos perante um insuportável erro judiciário. Estaria em causa a própria Justiça. Pelo contrário, a pessoa em causa está envolvida no caso do antigo diretor-geral do Ministério da Administração Interna, João Correia, que é um verdadeiro lamaçal sobre a ideia de serviço público. De resto, diga-se, amplamente evidenciado com documentação, escutas e outros meios de prova. Ficar parado já não seria opção. Não agir, depois das palavras da ministra, seria uma tragédia.