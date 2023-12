O Governo despede-se com anúncios de obras e de investimentos de milhões numa altura em que a atividade económica mostra sinais de arrefecimento. A queda do PIB no verão face ao trimestre anterior é preocupante. E se o ritmo da atividade económica continuar a perder gás, a situação social vai deteriorar-se mais. O Governo que agora entra em gestão continuou com a mesma lógica distributiva do executivo da geringonça, mas a inflação e a subida de juros tornou essa prática insuficiente e até os principais beneficiários dessas políticas, os reformados e os funcionários públicos, começaram a exigir mais.









O problema é que as políticas de distribuição acabam num beco sem saída se não houver riqueza para distribuir. E a pressão fiscal está próxima do limite. A carga tributária continua a subir e por cada euro gerado, 36,4% já vai para o Estado.