Lágrimas de Maria

A mulher de Rendeiro preferiu o silêncio. Não abrir a boca é uma das mais poderosas armas de defesa e Maria de Jesus Rendeiro sabe disso.Emocionou-se e as lágrimas, que muitos dizem ser de crocodilo, foram suficientes para a juíza Tânia Gomes suspender a audiência. A mulher do ex-banqueiro bem sabe que seria difícil explicar como que é que nos últimos meses, por debaixo do seu nariz, as paredes de sua casa ficaram vazias.E os quadros, esses, entregues a conceituadas leiloeiras . Vítima ou cúmplice? É o que a Justiça vai agora investigar. Por enquanto, Maria está livre.Mas será que a tentação de fugir, como fez o marido, pode falar mais alto?