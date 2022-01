Quando o procurador de Guimarães pediu a absolvição de Pinto da Costa, no processo da SPDE, e mais tarde a Relação impediu a hierarquia de recorrer, caiu o Carmo e a Trindade no Ministério Público que deu de imediato indicações de que tal não poderia voltar a acontecer.No País do respeitinho e no processo em que um juiz ousou requerer, sem êxito, a inquirição do primeiro-ministro em funções, há dois pesos e uma medida ao jeito de um ex-ministro.