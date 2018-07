Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vereador do PCP mais preocupado com especulação do que com "caso individual" de Robles

O vereador comunista na Câmara de Lisboa João Ferreira afirmou esta segunda-feira que o que é relevante para o PCP não é a demissão do vereador do Bloco Ricardo Robles, mas o combate à dinâmica de especulação imobiliária em Lisboa.



A demissão "é uma decisão que decorre de uma escolha feita pelo próprio, uma decisão determinada por uma escolha, que resulta de uma avaliação que o próprio fez e da qual teria resultado a conclusão de que não teria condições para continuar em funções", afirmou.



"Para nós, a questão relevante não é o caso individual, mas é o facto de este caso evidenciar, tal como muitos outros, a dinâmica de especulação em que a cidade está mergulhada. É uma realidade que este caso deixou evidente, como muitos outros - sublinho -, e é esta realidade que torna necessárias medidas para combater esta dinâmica de especulação", acrescentou o vereador comunista.



João Ferreira sublinhou que o tema tem estado entre as preocupações do PCP nos últimos anos, levando o partido "a apresentar um conjunto de iniciativas, quer na Câmara de Lisboa quer no parlamento".



"É esta realidade que nos preocupa, que tem justificado a nossa iniciativa. Quanto ao resto, não vou destacar este ou aquele exemplo, muito menos fazer julgamento sobre condutas individuais", acrescentou.



O vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, anunciou esta segunda-feira a sua renúncia ao cargo, afirmando ser "uma decisão pessoal" com o "objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade".