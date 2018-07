Ricardo Robles renuncia a cargos na Câmara de Lisboa e no BE

Vereador refere que é uma "decisão pessoal".

Ricardo Robles renunciou aos cargos de vereador na Câmara de Lisboa e de membro da Comissão Coordenadora da Concelhia da capital no Bloco de Esquerda.A renuncia foi comunicada por Robles numa comunicação feita no site Esquerda.net, do Bloco de Esquerda.

"Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda.

Uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares que expliquei e no respeito pelas regras legais, revelou-se um problema político real e criou um enorme constrangimento à minha intervenção como vereador.

Esta é uma decisão pessoal que tomo com o objetivo de criar as melhores condições para o prosseguimento da luta do Bloco pelo direito à cidade."

