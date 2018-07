Conheça o interior do prédio de Robles anunciado para venda por 5,7 milhões

Imobiliária mantém anúncio que descreve "investimentos na área privilegiada de Alfama".

Ricardo Robles, vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa nega que o edifício da capital de que é proprietário coma irmã esteja à venda por 5,7 milhões de euros. O político diz que esse valor resulta da avaliação de uma imobiliária e que o prédio foi retirado do mercado. "O imóvel não foi vendido nem está à venda neste momento", " target="_blank">garantiu Robles na sexta-feira.

No entanto, no site da agência portugal-imo, o edifício continua a ser apresentado como estando para venda, pelo tal preço de 5,7 milhões de euros.

A imobiliária descreve um edifício com 11 apartamentos e 728 metros quadrado de área útil, explicando que "foi recentemente renovado e os apartamentos estão prontos para aluguer [sic] de curto prazo. O anúncio descreve outras qualidades do edifício: "Localizado em frente ao terminal de cruzeiros de Lisboa, ao lado do Museu do Fado e do encantador Largo do Chafariz de Dentro".

No site podem ver-se várias imagens dos apartamentos e do prédio, que mostram que estes foram remodelados e estão prontos a habitar. "Todos têm cozinha totalmente equipada, vidros duplos, ar condicionado e raça de parquet", lê-se no site.

O CM ligou para o contacto mencionado no anúncio e o senhor que atendeu disse estar fora do país, remetendo para segunda-feira mais informações sobre as condições de venda do edifício.