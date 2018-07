Prédio de Ricardo Robles deixa quatro sem emprego

Dono do café 'Pão com Manteiga' garante ao CM que foi "despejado" por ordem do tribunal.

Por João Saramago | 10:00

A remodelação do imóvel de Ricardo Robles - vereador do BE na Câmara de Lisboa -, em Alfama, levou a que quatro funcionários de um café ficassem sem emprego."Podiam ter sido cinco, mas eu optei por ir para a reforma, dado que já tinha 63 anos", contou ete sábado ao CM o gerente do Pão com Manteiga, que pediu para o seu nome não ser publicado. Adiantou, ainda, que acabou por ser "despejado" por "decisão do tribunal", porque "não aceitou vagar" o "primeiro esquerdo" do prédio que utilizava como "armazém" e "quarto de arrumos do pessoal". "Era o local onde eu tinha duas arcas frigoríficas. Quis aumentar-me a renda de 270 euros para 400 euros, com a condição de eu sair do andar de cima. E como eu não aceitei, ele colocou-me uma ação de despejo, que foi concretizada em outubro de 2016."



O arrendatário de duas frações do imóvel de Alfama - que Robles chegou a colocar à venda por 5,7 milhões de euros, tendo custado 347 mil euros ao político e à sua irmã Lígia - afirmou também ao CM que já avançou "para tribunal com um pedido de indemnização de 120 mil euros". "Esta verba tem a ver com benfeitorias que fiz ao longo de 28 anos de arrendamento. Os últimos tempos que passei no café foram difíceis. Pela pressão de ter de sair e pelas obras de remodelação. Havia sempre muito ruído e muito pó. Fiquei muito desgastado e decidi ir para a reforma", vincou.



Contactado pelo CM, Ricardo Robles assegurou que apesar "das obras no café", o prédio estava em "mau estado"e representava um "perigo" para a segurança "do casal" que lá morava, bem como para os "clientes e trabalhadores" do estabelecimento. Garantiu que indemnizou o dono do café pela sua saída do local e que este não aceitou suspender a atividade enquanto decorriam as obras. E confirmou que há um "processo que decorre em tribunal".



Catarina Martins critica intenção de venda

"A decisão que estava a ser tomada não seria a melhor no âmbito do que o Bloco defende", disse ontem Catarina Martins sobre a intenção, por parte de Robles, de venda do prédio em Alfama. Apesar da crítica inicial, a coordenadora do BE fez uma defesa acérrima do autarca, mas também afirmou que o vereador "não precisou de nenhuma notícia para fazer o que foi feito [decidir-se por colocar frações para arrendar]", o que não é verdade. Ricardo Robles começou o dia dizendo que o imóvel ia ser vendido a "breve trecho" e acabou afirmando que ia colocar as suas frações para arrendamento a preço acessível.