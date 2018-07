Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Aqui podia morar gente"- Slogan do Bloco pintado no prédio de Robles

Edifício do vereador bloquista em Alfama foi vandalizado.

15:31

"Aqui podia morar gente, ass Robles" e o símbolo do Bloco de Esquerda foram as mensagens pintadas este sábado no edifício de Alfama que pertence a Ricardo Robles e à irmã.



O ato de vandalismo aconteceu a seguir ao almoço, quando alguém inscreveu nas paredes azuis o slogan que o Bloco tem usado em cartazes que coloca junto a edifícios devolutos ou desocupados da capital. As imagens do atode vandalismo foram partilhadas nas redes sociais.



O imóvel está no centro de uma polémica, ao saber-se que o político o comprou por cerca de 360 mil euros à Segurança Social para o remodelar e pôr no mercado. O político nega que este esteja à venda por 5,7 milhões de euros, como foi noticiado.