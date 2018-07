Das ‘fake news’ à demissão. Como o BE viu o caso Robles

Ricardo Robles renunciou esta segunda-feira ao cargo de vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa.

Três dias depois das afirmações em conferência de imprensa, Ricardo Robles renuncia ao cargo de vereador do Bloco de Esquerda. "Nada fiz de condenável", afirmou o agora ex-vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Lisboa.

O BE defendeu Robles acusando o PSD de "falta de ética", após o pedido de demissão divulgado em comunicado pelo Partido Social Democrata.

Ricardo Robles – "Nada fiz de condenável e nada tenho a esconder"

"É falso que tenha havido qualquer despejo e considero que procedi de forma exemplar. Não há nada de reprovável na minha conduta", sublinhou Robles na conferência de imprensa onde descartou qualquer especulação imobiliária.

"Esta decisão não foi especulativa. Não venderei a minha parte do imóvel e colocarei as minhas frações no mercado de arrendamento" Ricardo Robles



Recorde-se que em setembro de 2017, Robles condenou a gestão de Fernando Medina na câmara de Lisboa, sublinhando que a venda de imóveis municipais contribuía para a "subida dos preços especulativos" em Lisboa.



Catarina Martins – A voz ativa na defesa de Ricardo Robles

Notícias, manchetes ou capas de jornais falsas. Para Catarina Martins era um "absurdo".

A coordenadora do Bloco de Esquerda não tinha duvidas que a compra não era uma "operação especulativa".

A deputada atirou contra a comunicação social e contra o PSD "em vez de tirar consequências das investigações de que está a ser alvo, decidiu perseguir o Bloco de Esquerda".

2 dias seguidos de informação manipulada e agora, tb com mentiras em capas de jornal.

2 dias seguidos de informação manipulada e agora, tb com mentiras em capas de jornal.

Acontece no mesmo momento em que há projetos de lei à espera de promulgação pelo PR, para regular o alojamento local, limitar os #despejos e reforçar o direito de preferência. N é coincidência.





Luis Fazenda – "São circunstâncias que, no Bloco, nós condenamos"

O co-fundador do Bloco de Esquerda, Luis Fazenda, foi uma das vozes críticas a respeito do caso Robles.

"São circunstâncias que, no Bloco de Esquerda, nós condenamos e que levam à gentrificação" Luis Fazenda



Francisco Louçã – "Não há nenhuma explicação para este pedido de demissão"

Os elementos do BE tem que se "habituar" a ser "sempre escrutinadíssimos na sua vida pessoal": "Ninguém se deve irritar com isso. Devem habituar-se que é assim que é e é assim que vai ser", afirmou Francisco Louçã.

O ex-coordenador do Bloco de Esquerda afirmou que "não há nenhuma explicação para este pedido de demissão", referindo-se ao pedido do PSD. Francisco Louçã tratou o caso como "uma forma de entretenimento de fim de julho".

Mariana Mortágua - "O que move Ricardo Robles... não é a especulação"

A compra "não foi especulativa", afirmou Mariana Mortágua.