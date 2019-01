Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Contas recusa visto prévio a renda acessível em Lisboa

Em causa está o contrato para a construção e reabilitação de imóveis da Câmara de Lisboa.

Por Lusa | 21:30

O Tribunal de Contas recusou o visto prévio ao projeto de renda acessível da Câmara de Lisboa previsto para a rua de São Lázaro, informou esta terça-feira a autarquia, acrescentando que vai recorrer da decisão.



"A Câmara Municipal de Lisboa está a analisar o teor da decisão, da qual irá apresentar recurso. O projeto de renda acessível é absolutamente crucial para assegurar habitação para as classes médias e não pode ser comprometido por questões de natureza burocrática e administrativa", considerou a autarquia, em comunicado.



Em causa está o contrato para a construção e reabilitação de imóveis da Câmara de Lisboa no âmbito do programa renda acessível, celebrado entre o município e a empresa Neonsmiles, no valor de 10 milhões de euros, para a recuperação de 16 imóveis, correspondentes a 15 edifícios e um terreno.