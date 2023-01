"2022 foi mais um ano perdido": PSD reage às mudanças no Governo

Luís Montenegro afirmou que "2022 foi mais um ano perdido" em termos governativos.O líder do PSD diz que António Costa é o único responsável da instabilidade governativa em Portugal e que "sozinho, voluntária e inexplicavelmente" desmereceu a oportunidade única que lhe foi dada pelo povo português de de governar com maioria absoluta."O problema destes 11 meses não foram apenas os casos, mas que esses casos são graves e já vimos que são defeitos de fabrico dos governos de António Costa", acrescentou Montenegro.Os sociais-democratas frisaram ainda que vão continuar a lutar "pelo escrutínio e fiscalização do governo" e não vão permitir que o PS habitue os portugueses "à pobreza e falta de oferta e qualidade dos serviços públicos"."Por este caminho, os portugueses é que vão habituar António Costa à ideia de deixar de ser primeiro-ministro", afirmou o líder do PSD.