Chega diz que Governo não tem condições para continuar em funções e pede eleições antecipadas

O presidente do Chega defendeu esta quinta-feira a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas, sustentando que o Governo não tem condições para continuar em funções, e vai pedir um debate de urgência com o primeiro-ministro.

"Entendemos que a dissolução da Assembleia da República é o caminho que deve ser tomado nesta altura e convocadas eleições antecipadas", afirmou André Ventura, em conferência de imprensa, considerando que "este é um Governo sem condições para continuar em funções".

O líder do Chega falava aos jornalistas na sede nacional do partido, em Lisboa, na sequência da demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.