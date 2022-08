Ventura classifica saída de Marta Temido como "símbolo do fracasso" da maioria absoluta

O presidente do Chega considerou esta terça-feira que a demissão da ministra da Saúde é "o símbolo do fracasso" da maioria absoluta socialista e defendeu que o próximo titular deve promover uma "reforma profunda do Serviço Nacional de Saúde".

"De alguma forma, esta demissão é o símbolo do fracasso e do desastre desta maioria absoluta", afirmou André Ventura, criticando "a teimosia do primeiro-ministro em manter, contra todas as circunstâncias, a ministra da Saúde, em manter a linha que tinha vindo a ser definida, mesmo sabendo que os serviços não estavam a responder, que não havia massa humana para responder e que os portugueses estavam crescentemente insatisfeitos".

O líder do Chega reagia, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa, à demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, noticiada esta madrugada.