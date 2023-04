“A Caixa Geral de Depósitos não concedeu qualquer perdão de dívida”: Deputado do PS Carlos Pereira reage à notícia do CM

O deputado do PS Carlos Pereira reagiu, esta sexta-feira de manhã, à manchete do, que dá conta que a Caixa Geral de Depósitos perdoou ao deputado e a mais cinco pessoa cerca de 66 mil euros na dívida de uma empresa de valor superior a 181 mil euros. "A Caixa Geral de Depósitos (CGD) não concedeu qualquer perdão de dívida", defendeu o socialista.Carlos Pereira justificou que entre 2016 e 2021 os avalistas "fizeram uma pressão enorme sobre os advogados do banco para que a dívida fosse paga", acrescentando que nunca tiveram resposta. "O pagamento da dívida foi feito junto da CGD com um empréstimo que foi feito e que os avalistas estão neste momento a pagar", acrescentou.

O coordenador do PS na comissão de inquérito à TAP anunciou, esta sexta-feira de manhã, que vai deixar todas as suas funções neste órgão parlamentar e, em conferência de imprensa, afirmou que não sai da comissão "porque há hoje uma notícia no jornal", mas sim para "devolver tranquilidade" à mesma.

"É muito difícil estar permanentemente a ser o foco de uma comissão de inquérito quando a razão dessa comissão não é o deputado do PS", afirmou. "Quero proteger-me a mim e à minha família", acrescentou."Este tipo de insinuação é para manter viva a ideia, que eu quero ajudar a dissipar, de que a comissão parlamentar de inquérito é um conjunto de suspeições e casos e não analisa nem resolve aquilo que é absolutamente essencial", considerou Carlos Pereira.