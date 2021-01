"A ministra da Justiça agiu corretamente" no caso do procurador europeu, afirma Costa

António Costa falou esta quinta-feira sobre a polémica com a nomeação de José Guerra para procurador europeu, tendo o Ministério da Justiça enviado o currículo do candidato ao organismo europeu com erros, que foram considerados "lapsos".



"Tenho total confiança em todos os membros e quando deixar de a ter, deixarão de ser. A confiança que mantenho na ministra da Justiça é baseado em algo em concreto e não no abstato. Quem compete a designação é ao Governo. Quem escolheu o procurador foi o Conselho Europeu com a designação do Governo. A Ministra da Justiça agiu correctamente", defendeu o primeiro-ministro.



"O magistrado ficou em primeiro lugar pela avaliação do Ministério Público. O único erro registado não foi do currículo mas da carta que copiava esse currículo e esse erro era irrelevante. A ministra da Justiça quando verificou o erro entrou em contacto com o órgão para chamar a atenção do erro e o erro foi corrigido", sustentou Costa, defendendo Francisca Van Dunem.



"As tentativas de alguns de quererem transformar a Presidência Portuguesa num palco de oposição ao Governo é gravíssimo. Este tema não tem a menor relevância politica. Estamos totalmente de consciência tranquila. Esta polémica só existe porque a ministra fez o que devia, porque se a ministra tem feito o que a lei permite que e nomear quem lhe apetecesse esta polémica não existia. A ministra agiu bem e o Governo agiu bem", sustentou o primeiro-ministro.