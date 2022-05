"Adesão à UE não pode ser a única resposta em situações de emergência", diz Costa em conferência do Dia da Europa

O primeiro-ministro, António Costa, em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, França, no Dia da Europa, disse que a adesão de países à UE "não pode ser a única resposta em situações de emergência, como a que a vemos agora na Ucrânia"."Independentemente do que se venha a decidir, todo o processo vai ser muito longo. Basta lembrar que a própria adesão de Portugal demorou 9 anos", recordou Costa.O primeiro-ministro salientou que "foi muito interessante ver que das 49 propostas, 47 têm a ver com os cidadãos"."Macron apresentou uma proposta ambiciosa sobre o que deve ser a convenção", destacou o primeiro-ministro, salientando que o "grande sucesso da convenção é ter estado debruçada sobre os cidadãos".Sobre o Tratado de Lisboa, o líder parlamentar do PS reforçou que o "tem clausulas que permitem decidir por maioria qualificada".Como resolução, Costa explica que os países têm "estado a trabalhar" e foi adotada a medida de descida do imposto dos produtos petrolíferos". "Baixámos a carga fiscal num total de 20 cêntimos", anunciou o primeiro-ministro.