Agência agiliza cooperação de polícias

A União Europeia (UE) dispõe de uma agência criada em prol da segurança pública além-fronteiras.A Europol ajuda os países da UE a cooperarem e trocarem informações com o intuito de manter a segurança a nível nacional e internacional.A UE não dispõe de poder para intervir no terreno, como prender criminosos ou mesmo ordenar que se avance com investigações.Ainda assim, tem competências de coordenação e apoio para efeitos não só de prevenção mas também de detenção e investigação de crimes.Esta cooperação acontece em vários domínios, tais como o tráfico de seres humanos, o contrabando ou até o terrorismo.A Europol foi criada em Haia no final da década de 90 e já permitiu inúmeras investigações conjuntas.Exemplos de casos bem-sucedidos são a criação do grupo de missão Fraternité, após os atentados de Paris, e o desmantelamento de uma rede criminosa que produzia e vendia documentos de identidade falsos, na Grécia.